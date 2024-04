Eccellenze iblee. Università e produzioni di qualità

Il Coordinamento provinciale delle Eccellenze Iblee Agroalimentari ha partecipato alla presentazione a Ragusa, da parte del Comune di Ragusa, dell’Università degli Studi di Catania e del Consorzio Universitario di Ragusa, dell’offerta formativa del prossimo anno accademico della struttura didattica speciale di Ragusa. Sono stati il presidente del Consorzio di Tutela Olio Dop Monti Iblei, Giuseppe Arezzo ed il direttore del Consorzio per la Tutela del Formaggio Ragusano Dop Enzo Cavallo, a presenziare all’importante evento in rappresentanza del coordinamento e quindi di tutti i Consorzi di Tutela e di Slow Food e ad interloquire con i responsabili della nuova facoltà “Gestione Sistemi Produttivi Agrari Mediterranei” e col presidente del Consorzio Universitario Giuseppe Lavima. Il coordinamento da tempo ha lavorato ed è più volte intervenuto affinchè il territorio ibleo, dopo la perdita della facoltà di agraria di scienze tropicali e subtropicali, potesse recuperare una facoltà capace di rispondere alle reali esigenze del sistema agricolo ed economico e della classe imprenditoriale locale. Una facoltà che tenga conto della vocazione produttiva che esalta il ruolo della provincia di Ragusa nell’ambito regionale e non solo. Dai vari confronti, dalle varie ipotesi fatte, e dalle proposte provenienti dal nostro territorio, grazie alla volontà ed all’impegno della classe dirigente e del comune di Ragusa e dei vari partener, alla concreta apertura del Consorzio Universitario ed alla determinante disponibilità della Università degli studi di Catania è stata istituita a Ragusa la facoltà “Gestione dei sistemi produttivi agrari mediterranei”. Una facoltà verso la quale il coordinamento delle eccellenze iblee agroalimentare guarda con grande interesse perché favorisce la formazione di studenti vocati alla difesa dell’agricoltura sostenibile e di qualità e alla massima ulteriore valorizzazione dell’agroalimentare e dell’enogastronomia del territorio ibleo. E’ per questo che Giuseppe Arezzo ed Enzo Cavallo hanno chiesto la convocazione di uno specifico incontro tra i rappresentanti dell’Università Etnea e del Consorzio Universitario di Ragusa coi “vertici” del coordinamento, dei Consorzi di Tutela dei prodotti con marchio comunitario operanti nel territorio ibleo e di Slow Food Ragusa, per la creazione di tutti i presupposti per la sottoscrizione di specifiche convenzioni per l’utilizzo delle aziende agricole dei soci dei Consorzi per la effettuazione, con stages e sopraluoghi, di lezioni pratiche, applicate e dimostrative per dare massima concretezza agli obbiettivi formativi della facoltà e per la realizzazione di risultati, sicuramente interessanti, per i tecnici e per le professionalità che andranno a laurearsi.

