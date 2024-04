Domenica 7 aprile anche nel borgo a Monterosso si svolgerà la Giornata nazionale delle case della memoria dei personaggi illustri . Verrà inaugurata la casa museo Suor Rosa Roccuzzo. Previste visite guidate dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19. Si riporta un commento della manifestazione di Giuseppe Nuccio Iacono.

“Monterosso è senza alcun dubbio uno dei borghi più belli di Italia e ne è prova confermata la sensazione di piacere che i visitatori (persino i più distratti) riescono a cogliere in ogni suo angolo. Con le giornate Nazionali delle case della memoria dei personaggi illustri, Monterosso Almo apre la Casa Museo Suor Rosa Roccuzzo, domenica 7 Aprile con una serie di visite guidate. La casa Museo rappresenta una delle perle del Borgo che compongono la collana variegata di bellezza tutta da scoprire. La Casa Museo peraltro segna un capitolo di quella piccola e intima storia spirituale e sociale che divenne una grande storia- I fortunati che visiteranno quel luogo suggestivo, ne sentiranno il ritmo di un tempo che sprofonda negli anni e rivive oggi in un ricordo unico e raro. Gli ambienti hanno la forza di parlarci direttamente al cuore così come accade a tutte le realtà dove la semplicità di un pensiero genuino e la passione d’amore per gli ultimi, riesce a trasformare la povertà della vita in una straordinaria ricchezza. Quella ricchezza che il consumismo e la vita frenetica di oggi ne schiacciano il valore universale e trasversale.

Quindi tra le 135 case museo aperte in occasione delle giornate nazionali- continua Giuseppe Nuccio Iacono- è possibile entrare nel mondo dove nacque Suor Rosa Roccuzzo; la religiosa che dedicò la vita ad accudire i più fragili, in una Sicilia dei primi del ‘900 dilaniata da fame, povertà e peste, e il cui operato, insieme a quello di altre 4 giovani del posto (Giovanna Giaquinta, le sorelle Giuseppa e Cristina Inzinga e Arcangela Salerno) diede origine alla nascita di un nuova Congregazione delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia.

La casa è stata restaurata da Johannes Biazzo e aperta al pubblico di recente, e si propone di raccontare la vita e l’opera di questa donna che qui visse nei primi anni del Novecento, offrendo uno spaccato della Sicilia del tempo. A lei è stato dedicato anche un film “Petali di Rosa”, girato nel 2007 proprio a Monterosso Almo, che ne ripercorre la storia – conclude Iacono – e che ha avuto diversi riconoscimenti”

