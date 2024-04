Il Comune di Menfi dichiara il dissesto finanziario

MENFI (AG) – Si allarga il numero dei comuni siciliani che hanno dichiarato il dissesto finanziario. Tra questi anche quello di Menfi nell’agrigentino, che ha dichiarato il dissesto finanziario, a causa del disavanzo di 14 milioni di euro. È stato il consiglio comunale ad approvare l’atto con cui è stato dichiarato il dissesto dell’Ente. Una decisione certamente non facile – ha dichiarato il Sindaco Clemente – ma necessaria. Adesso dobbiamo ricominciare da zero, abbiamo tentato ogni possibile soluzione, percorrendo ogni strada necessaria per tentare di riequilibrare le finanze comunali in modo meno chirurgico possibile. Alla fine, quando lo stesso collegio dei revisori dei conti, ci ha convinti che non c’era altra alternativa”, abbiamo scelto, secondo coscienza, per il bene comune. Ricordiamo che il sindaco Vito Clemente, è stato eletto meno di un anno fa a capo di un’amministrazione di centro sinistra. Adesso è previsto l’insediamento dei commissari straordinari, che andranno a gestire la fase economica dell’ente, portando al massimo consentito le aliquote fiscali, Inoltre non si potrà più contrarre mutui né assumere nuovo personale.

Salva