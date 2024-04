Santa Croce Camerina. Al via il progetto “Un libro due vite”

In occasione della Giornata Mondiale del Libro, che ricorre oggi, a Santa Croce ha inizio il progetto “Un libro, due vite”, su iniziativa dell’assessore alla Cultura Stefania Barone. L’iniziativa consiste nello scambio di libri che potrà avvenire in tre punti della città: presso la biblioteca comunale, presso il nuovo Sportello del cittadino, nei bassi del palazzo comunale e dall’1 giugno all’Info Point di Punta Secca. “Si potrà consegnare un qualsiasi libro e prenderne un altro in cambio, in modo che questi libri possano avere una seconda vita – spiega l’assessore Barone – Leggere, d’altra parte, ci permette di viaggiare in luoghi lontani, di vivere vite diverse, di imparare cose nuove e di aprire la nostra mente a nuove idee e prospettive. Per questo troviamo giusto promuovere la circolazione di questi libri che, specie per quanto riguarda le edizioni meno pregiate, è un vero peccato che restino magari negli scaffali delle case senza essere più letti”.

Un vero e proprio baratto in grado di dare nuova vita ai nostri libri. Sono ammessi tutti i testi di narrativa, libri per ragazzi, saggi, guide di viaggio, libri di musica e biografie. Non sono ammessi testi quali enciclopedie, riviste, periodici, manuali, pubblicazioni celebrative. Per ogni lettore sarà possibile barattare sino a un massimo di 3 libri

