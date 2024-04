Domani consegna lavori ex Albergo dei Poveri

Saranno consegnati Domani 30 aprile i lavori di riqualificazione dell’ex Albergo dei Poveri a Modica Alta. E’ uno degli edifici particolarmente significativi della Città”, – hanno dichiarato il sindaco e l’assessore Drago- per il quale sono già state gettate le basi dalla passata amministrazione per il futuro, programmando opere e intercettandone i relativi finanziamenti. Quelle di cui parliamo sono realtà già acquisite che aspettano solo la realizzazione, grazie ai fondi che provengono da Agenda Urbana che serviranno per il completamento e destinazione d’uso per l’ex Albergo dei Poveri.

