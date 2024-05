Torna la IV edizione del Giro della Provincia in Vespa aperto a tutti

Ritorna per il quarto anno consecutivo il Giro della Provincia in Vespa. Organizzato come sempre da I Vespisti Iblei, il tour della provincia iblea quest’anno si terrà domenica 16 giugno con partenza e arrivo nella maestosa Piazza Unità d’Italia a Ispica. Il lungo serpentone di Vespa accenderà i motori alle 9:30 e percorrerà in lungo e in largo tutto il territorio provinciale fermandosi per una foto ricordo nei comuni di Modica, Ragusa, Giarratana, Monterosso, Chiaramonte, Acate, Vittoria, Comiso, S.Croce, Scicli e Pozzallo. Oltre 200 km tutti d’un fiato, con breve pausa pranzo tra i monti a Chiaramonte, oltre alle normali soste per i rifornimenti di miscela. “E’ l’occasione per riunire tutti gli appassionati della Vespa – dichiara il presidente dei Vespisti Iblei Riccardo Blandino – in un’unica grande comitiva che per un giorno unirà idealmente tutti i comuni della nostra provincia. A dir la verità stiamo ricevendo richieste di adesione anche da province vicine e con ogni probabilità quest’anno supereremo il record dei partecipanti dello scorso anno. Abbiamo scelto di partire ed arrivare ad Ispica perchè quest’anno vogliamo dedicare questo giro ad un grande amico come Damiano Gugliotta che ha partecipato sempre alla nostra attività sociale e che purtroppo ci ha lasciati troppo presto. Ne approfitto per ringraziare tutti i ragazzi del direttivo e del nostro reparto corse che stanno lavorando e lavoreranno anche il giorno dell’evento per la sua perfetta riuscita. Un ringraziamento anche ai tanti sponsor che ci supportano e ci permettono di mantenere la gratuità ai partecipanti. Invito tutti i possessori di qualsiasi tipo di Vespa a contattarci attraverso i nostri social, per telefono o scrivendoci una mail per iscriversi e garantirsi così i gadget di partecipazione che saranno a numero limitato”. La partecipazione, come detto, è totalmente gratuita. E’ gradita la prenotazione del posto. L’organizzazione raccomanda di partire con il pieno e solo dopo una bella controllata all’efficienza del mezzo per godersi in tranquillità la giornata e non provocare rallentamenti al gruppo

