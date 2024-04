Grazie America…l’opinione di Rita Faletti

Il Congresso americano ha finalmente sbloccato i 60 miliardi di aiuti militari all’Ucraina, una parte dei quali è già presente negli arsenali americani in Europa e pronta per essere consegnata: veicoli corazzati, difese aeree e artiglieria. Arriveranno anche gli Atacms e i preziosi Patriot che Zelensky chiede da tempo, “Grazie America”. E’ tardi, ma non troppo tardi per aiutare il paese devastato dalla guerra a difendersi. A Bruxelles si tira un sospiro di sollievo, ma incertezze e tentennamenti contraddicono il “sosterremo l’Ucraina per tutto il tempo che sarà necessario”, ribadito da Francia e Germania. Borrell fa pressione su Spagna e Grecia, “abbiamo fatto il possibile”, e c’è chi compensa con la generosità l’avarizia e gli opportunismi di chi si tira indietro. I Paesi Bassi sono pronti a finanziare l’acquisto di Patriot, la Repubblica ceca ha messo assieme 500 mila proiettili degli 800 mila promessi dall’Ue e 20 paesi hanno contribuito alla raccolta di denaro per armi e rifornimenti militari a Kyiv. In Slovacchia, privati cittadini in dissenso con il premier filo russo Robert Fico, hanno lanciato una “colletta civica” sotto la leadership della Repubblica ceca, riuscendo a raccogliere in una settimana 3 milioni di euro per “Munizioni all’Ucraina”. Otto Simko, 99 anni, giornalista sopravvissuto alla Shoah, ha detto: “La Slovacchia non è codarda e si pone dalla parte giusta della storia”. Uno schiaffo alla retorica pacifista di illustri intellettuali e storici che trattando la storia come qualcosa di loro appannaggio la riscrivono, fingendo che gli orrori di Bucha siano un’invenzione e giustificando l’invasione di un paese indipendente e sovrano con la scusa della liberazione dal nazismo. La storia non si piega all’ideologia comunista dei nostalgici, né alla demagogia politica né alla propaganda dei regimi totalitari. Quella del Cremlino, costata lo scorso anno 250 milioni di dollari, tanto attiva quanto l’aggressione militare di terra e dal cielo sopra l’Ucraina, è stata preparata con meticolosa cura su temi che influiscono sulle convinzioni dei cittadini, demoralizzandoli e minando il loro equilibrio psicologico. Costruita passo dopo passo e diffusa su Telegram, la narrazione di Mosca ha insinuato nella mente di molti ucraini la certezza di una sconfitta già avvenuta, di una riduzione nello scambio dei prigionieri, di evacuazioni di villaggi e aree disposte dalle autorità locali. Cose che contrastano con la realtà, ma diventano credibili sotto il martellamento della campagna propagandistica e trovano terreno fertile anche in Europa, dove funzionano da freno rispetto alla volontà di continuare ad inviare aiuti a Kyiv. Per contro, il ministro degli Esteri svedese ha sottolineato la necessità per la Ue di aumentare la produzione di armamenti, munizioni e forniture per aiutare l’Ucraina e ha ammonito contro l’esitazione nel sostenere efficacemente il paese aggredito, favorendo così la Russia che “rappresenta una minaccia tanto per l’Ucraina quanto per noi. Quindi non ci dovrebbero essere scuse”. Mentre in Europa si temporeggia, Mosca ha intensificato gli attacchi su Kharkiv, dai primi di aprile bersaglio delle bombe volanti che i Tu-22 fanno planare sulle infrastrutture civili della seconda città più importante del paese e sul sistema elettrico, senza entrare nei cieli del territorio nemico. Ma siccome le difficoltà aguzzano l’ingegno, inferiorità negli armamenti, penuria di proiettili e di sistemi di difesa aerea, gli ucraini hanno sviluppato la creatività e la pazienza. Con la stessa tecnica utilizzata in febbraio per colpire un A-50, hanno aspettato che il Tu-22 russo che aveva compiuto un raid sulle città ucraine ritornasse alla base per abbatterlo e alcune ore fa i droni del servizio di sicurezza hanno centrato due siti energetici della Rosneft nella regione russa di Smolensk. Kyrylo Budanov, capo dell’intelligence ucraina, è ottimista: gli ucraini non si lasceranno vincere né militarmente né psicologicamente e Biden, rivolgendosi al Cremlino: “Se Putin attacca un alleato Nato, andremo in loro aiuto come hanno fatto con noi l’11 settembre”. Domani l’Italia festeggerà la liberazione dai nazifascisti, sarebbe apprezzabile se ricordasse che senza l’intervento degli Stati Uniti il 25 aprile sarebbe un giorno qualsiasi e che l’invito a “cessare il fuoco ovunque”, come vorrebbero i cortei che sfileranno a Milano, è un oltraggio a chi lotta per la propria esistenza e libertà.

