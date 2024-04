Modica: cani defecano per strada. Sanzionati i proprietari dalla Polizia Locale

Rispetto per i luoghi e per le persone. Tutto ciò deve essere garantito attraverso la collaborazione di tutti. Per garantire questi aspetti civici, in osservanza del Regolamento di Polizia Urbana adottato dal Comune di Modica, sono stati disposti appositi controlli dal Comandante della Polizia Locale, Rosario Cannizzaro, sollecitato dal sindaco, e dall’assessore per la sicurezza del territorio, Rosario Viola, a seguito di molteplici segnalazioni da parte di cittadini riguardo all’abbandono di escrementi lasciati dai cani su strade e marciapiedi, senza che i proprietari ripulissero i luoghi.

La polizia locale, in servizio appiedato e in abiti civili ha identificato sedici conduttori di cani, comminando altrettante sanzioni amministrative per la mancata raccolta delle deiezioni. Cinque persone, poi, sono state fermate con i cani a seguito per verificare su questi ultimi la loro microchippatura che è risultata, comunque, in regola.

I controlli sono stati eseguiti in particolare, nella Circonvallazione Ortisiana, in Corso Umberto, in Viale Medaglie d’Oro e in Corso Principessa Maria del Belgio, dove, come si diceva, sono stati individuati sedici i conduttori di cani che non si sono preoccupati di pulire il marciapiede dopo che il loro animale aveva defecato.

Tutti i possessori identificati conducevano il cane al guinzaglio. “Il fenomeno dell’abbandono di deiezioni canine – precisano sindaco ed assessore – crea lamentele, giustificate, su problematiche sanitarie e di buon costume. L’invito è certamente di collaborare, munendosi degli attrezzi utili per lasciare strade e marciapiedi puliti”.

Il servizio di controllo proseguirà nei prossimi giorni e interesserà anche altre zone.

