Offese l’Antica Dolceria Bonajuto di Modica. In Appello condannato

Condannato per commenti ritenuti lesivi ai danni dell’ Antica Dolceria Bonajuto di Modica. L’imputato aveva lasciato su RADIORTM.IT considerazioni su articoli che riguardavano attività e premi ottenuti del rinomato esercizio commerciale La sentenza, che riforma quella di primo grado del Tribunale di Ragusa del 2020, appellata dal pubblico ministero e dalla parte civile, rappresentata dall’avvocato Emanuele Guerrieri, è stata emessa dalla Prima Sezione Penale d’Appello di Catania, La Corte ha condannato l’uomo a mille euro di multa e al pagamento delle spese processuali di primo e secondo grado, oltre al risarcimento del danno cagionato alla parte civile da liquidare in separata sede, e a rifondere la parte civile delle spese di costituzione nei due gradi di giudizio per 3000 euro oltre al pagamento di una provvisionale di 5000 euro, sempre in favore della parte civile.

