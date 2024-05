Ragusano Dop all’esame degli studenti dell’alberghiero di Favara

Alcune classi dell’Istituto Alberghiero G.Ambrosini di Favara, in questi giorni in visita presso la provincia iblea, sono state accompagnate a Ragusa dal Consorzio di Tutela per conoscere le varie fasi di produzione e di stagionatura del formaggio Ragusano Dop. Quaranta studenti, accompagnati da sei docenti e guidati dal referente Salvatore Presti, hanno effettuato una visita didattica con una serie di passaggi nel corso dei quali hanno assistito al susseguirsi dei processi attraverso i quali, nel pieno rispetto del disciplinare, si arriva alla produzione del Ragusano Dop.

Dopo la presentazione del programma della giornata, la delegazione si è portata presso il caseificio di Natura e Qualità dove, con la guida di Viviana Brugaletta, responsabile della qualità dello stabilimento, ha assistito alla cagliatura ed alla trasformazione del latte crudo nei tini, alla filatura della pasta creata dopo il taglio della cagliata ed alla creazione delle forme nelle mastredde: il tutto con l’esclusivo utilizzo degli utensili di legno. Esaurita questa prima fase i partecipanti si sono trasferiti presso la cooperativa Progetto Natura dove, alla presenza del direttore Salvatore Cascone e del responsabile marketing, Giorgio Ragusa, hanno visitato i locali dove le forme vengono immerse nella salamoia satura, il magazzino dove avviene la caratteristica stagionatura del Ragusano Dop ed il locale dove si procede alla porzionatura, al confezionamento ed alla etichettatura del formaggio con denominazione di origine protetta. Nella sala riunioni della cooperativa infine, da parte del direttore Enzo Cavallo, è stato riferito sul ruolo e sull’attività di promozione e di vigilanza del Consorzio di Tutela. La visita è stata completata con una apprezzata degustazione di piatti preparati con il Ragusano Dop.

