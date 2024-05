Pallamano. Contro Scicli finalmente la vittoria per Andimoda Ragusa

E’ arrivata. finalmente. la vittoria tanto attesa per l’Andimoda Ragusa. Ed è arrivata al termine di una gara condotta dall’inizio alla fine contro i “cugini” dell’Agriblu Scicli. Quindi, se possibile, un sapore ancora più speciale per il sette allenato da Salvatore Russo nella penultima partita del campionato di Serie B di pallamano maschile, vinta con il punteggio di 38-29 (20-9) il primo tempo. Da segnalare le tredici marcature di capitan Gabriele Giummarra e le 9 di Daniele Buffolino. Primo tempo assolutamente da incorniciare per l’intero gruppo che, seppur alle prese con le solite difficoltà legate alla carenza d’organico, ha gettato il cuore oltre l’ostacolo ed è riuscito a premere il piede sull’acceleratore così come auspicato da più parti in seno alla società ragusana.

“Diciamo che, questa volta – sottolineano dall’Andimoda Ragusa – ci siamo prese le nostre belle soddisfazioni. Abbiamo operato seguendo al meglio i dettami tecnici provenienti dalla panchina e abbiamo cercato di fare un solo boccone dell’avversario. A differenza di altre volte, siamo stati capaci di costruire un margine di vantaggio tale che il consueto calo arrivato nella ripresa, determinato dalla nostra panchina corta, non ha inficiato più di tanto l’esito finale del match. Ci prepariamo adesso per la sfida di domenica alle 17 con l’Aretusa. L’auspicio è di continuare ad animare un’altra bella prestazione anche se quell’incontro sarà, per noi, chiuso dal pronostico. Ma, come sempre, ci proveremo”. Intanto, Ragusa ha ospitato domenica scorsa il concentramento Under 13. Nelle gare con l’Albatro Siracusa, i giovani giocatori iblei hanno fatto registrare una sconfitta e una vittoria ma l’aspetto più importante è quello legato alla crescita del team che rappresenta un punto di riferimento, negli anni a venire, in chiave ricambio generazionale.

