Sammontana lancia la Coppa d’Oro al Cioccolato di Modica IGP

Il Cioccolato di Modica all’interno di uno dei prodotti storici della gelateria italiana: la Coppa D’Oro Sammontana. E’ la novità che la popolare azienda toscana propone ai suoi clienti nel catalogo 2024. L’iconica coppetta (esiste dagli anni Sessanta) manterrà la propria classicità con gelato al gusto vaniglia, panna fresca e meringhe, ma in più avrà una variegatura al cioccolato e la croccantezza delle pepite di Cioccolato di Modica. “Sammontana propone da sempre collaborazioni e sinergie con i grandi brand italiani – commenta l’Onorevole Ignazio Abbate che nel 2021 da Sindaco tenne a battesimo il Cornetto al Cioccolato di Modica IGP – e quella con il cioccolato modicano è l’ultimo di una lunga serie. Basti pensare che Coppa d’Oro è proposta da anni nei gusti Amarena Fabbri e Caffè Segafredo, per cui la scelta caduta sul nostro prodotto non fa altro che renderlo ancora più iconico. E’ l’ennesimo successo commerciale per il prodotto modicano per eccellenza che nel 2018, al termine di un lunghissimo iter non privo di ostacoli, ha ottenuto il meritato riconoscimento IGP grazie all’impegno di tanti, dal Presidente del Consorzio Salvo Peluso al Direttore Nino Scivoletto per passare dai tantissimi produttori che si sono affiliati al Consorzio. Da Sindaco mi spesi tantissimo per accompagnare la nostra barretta nell’olimpo dei prodotti “made in Italy” ed i risultati ci hanno dato e continuano a darci ragione. Creare un brand così forte associato ad un territorio significa spingere non solo l’economia legata al prodotto ma l’intera Città che attira i turisti con l’aroma del suo cioccolato e li conquista con tutto il resto. Per cui non vedo l’ora di assaggiare la Coppa D’Oro Sammontana che porta Modica nei supermercati e nei bar di tutta Italia”.

Salva