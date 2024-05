Tre furti con scasso sono stati compiuti da ignoti malviventi a Scicli ai danni di alcune attività commerciali del centro storico. Bottino magro per i malviventi che si aggira sui 300 euro. I furti sono stati perpetrati ai danni di una pizzeria in piazza del Carmine, e di altre due attività ubicate in C.so Umberto I e in Piazza Italia. Le indagini sono condotte dai Carabinieri.

