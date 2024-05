Russia. Il Parlamento si dimette dopo insediamento di Putin

Il governo russo si è dimesso dopo l’insediamento del neoeletto presidente Vladimir Putin con un decreto firmato dal primo ministro Mikhail Mishustin, ha riferito il canale governativo Telegram. Questa procedura è regolata dalla legge: il gabinetto si dimette dopo che il nuovo presidente ha prestato giuramento. La cerimonia di apertura del nuovo mandato presidenziale di Vladimir Putin si è svolta alle 12:00 ora di Mosca. Il gabinetto rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo governo che sarà nominato per la prima volta secondo una nuova procedura, cementata da una modifica stabilita nel 2020. Il nuovo governo di Vladimir Putin dovrà affrontare la più grande sfida militare dalla seconda guerra mondiale, secondo loro, imposta dalla NATO. In precedenza, tutti i membri del gabinetto erano nominati con decreti presidenziali: un primo ministro veniva nominato dopo consultazioni con la Duma di Stato, mentre i ministri e i vice primi ministri venivano nominati senza tali colloqui. Ora, quasi tutti dovranno essere approvati dal parlamento. Entro due settimane dall’insediamento, il presidente deve presentare un candidato scelto dal primo ministro. Solo se i legislatori approveranno la canidatura, il presidente verrà nominato ufficialmente. In caso di respingimento, il presidente nomina un nuovo candidato, o lo stesso appena bocciato. Se la Duma di Stato respinge il candidato proposto per tre volte, allora, per legge, il capo dello Stato prende decide autonomamente la nomina del Primo Ministro. Allo stesso tempo, il capo dello Stato ha il potere di sciogliere la Duma di Stato e di indire nuove elezioni. Le consultazioni con la Duma sono necessarie per la maggior parte dei ministri federali e dei vice primi ministri, ma le loro candidature sono presentate dal primo ministro, non dal presidente. Se la Duma nomina dei candidati, il capo dello Stato non può respingerli. Se i candidati proposti vengono respinti tre volte, il presidente ha il potere di nominare lui stesso i membri del gabinetto, da una lista preparata dal primo ministro. Sono esclusi da questa lista i Ministri dell’Interno, delle Situazioni di Emergenza, della Difesa, degli Affari Esteri e della Giustizia: sono nominati dal Presidente previa consultazione del Consiglio della Federazione.

