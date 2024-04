Alloggi popolari Pozzallo. Preoccupazioni politiche

Il Consigliere Comunale del MPA Rosario Iozzia (foto) ed i Consiglieri Comunali indipendenti di Pozzallo Barbara Sorace e Gianluca Agosta esprimono preoccupazione in merito alla situazione politica, amministrativa e sociale che sta vivendo la Città di Pozzallo da qualche mese a questa parte.

“Non è il momento delle polemiche o delle divisioni politiche – dicono i tre – , c’è bisogno che tutta la città oggi sia di supporto e sostegno a chi amministra facendo il solo interesse di Pozzallo, delle famiglie che vivono nelle case popolari e che stanno vivendo momenti di ansia e di poca chiarezza per il presente ed il futuro.

Da parte nostra ci mettiamo a disposizione del Sindaco Ammatuna e delle famiglie per supportare ogni azione possibile per poter risolvere le problematiche con urgenza nelle sedi di competenza proponendo anche l’individuazione di un legale che possa tutelare i cittadini pozzallesi.

Per il presente bisogna fare chiarezza sulle possibili soluzioni che si aspettano nell’immediato i residenti delle abitazioni da sgomberare e per il futuro avere certezza dei finanziamenti per renderli agibili.

La città, aldilà di ogni colore politico, si deve stringere attorno all’amministrazione e alle famiglie, ognuno deve fare la sua parte coinvolgendo le proprie rappresentanze politiche e parlamentari, per accelerare quel percorso di soluzioni che possa garantire alle famiglie di vivere bene.

Chiediamo di non alzare toni con facili strumentalizzazioni, chiediamo rispetto per le famiglie e per le istituzioni, i giochi di potere e la politica di piccolo cabotaggio non ci interessa, siamo stati eletti per servire la città e lo faremo con convinzione, responsabilità e rispetto, sempre nell’ottica di essere costruttivi”.

