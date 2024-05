A Ragusa si è tenuta la Giornata internazionale dell’infermiere

L’evento è stato organizzato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Ragusa con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza su tematiche legate alla prevenzione del rischio cardio-vascolare e la promozione della salute.

Infermieri in organico alle strutture dell’ASP ed alla Questura di Ragusa hanno sottoposto, a titolo gratuito, numerosi cittadini alla misurazione di alcuni parametri vitali, tra i quali glicemia e pressione arteriosa ed inoltre hanno fatto interventi educazionali sui corretti stili di vita (disassuefazione dal fumo, corretta alimentazione e attività fisica).

Istruttori di tecniche di rianimazione di base hanno messo al servizio della Collettività la propria preparazione e professionalità, con lo scopo di migliorare la conoscenza e la formazione dei cittadini sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare di base. Grazie all’ausilio di speciali manichini, i cittadini partecipanti hanno avuto l’opportunità di imparare e sperimentare le manovre salvavita, inclusa la disostruzione delle vie aeree, sotto la guida attenta di professionisti sanitari qualificati.

L’occasione si è rivelata utile per stigmatizzare gli ormai quotidiani episodi di violenza nei confronti degli operatori sanitari, reato per il quale è possibile procedere d’ufficio anche in caso di lesioni, indipendentemente dalla volontà della vittima di sporgere querela.

