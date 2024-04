De Luca(Sud chiama Nord) a Roma per avvio campagna elettorale

“Abbiamo partecipato oggi all’avvio della campagna elettorale per le Europee di Cateno De Luca. A Roma un momento emozionante. Anche noi di De Luca per Ragusa-Sud chiama Nord abbiamo voluto essere presenti. Per fare sentire tutta la nostra vicinanza al nostro leader”. Così Saverio Buscemi, consigliere comunale, nel commentare quanto accaduto questa mattina in un teatro Quirino di Roma praticamente sold out. “Attraverso il Fronte della Libertà, il nostro obiettivo – continua Buscemi – è raggiungere lo sbarramento del 4% utile per eleggere europarlamentari a Bruxelles. Oggi comincia anche la campagna elettorale nella nostra città affinché si possa dire meno Europa, più Italia. Ma anche meno Europa, più sovranità. I gruppi politici che hanno aderito al listone di Cateno De Luca hanno sottoscritto il manifesto “Uniti contro l’Europa liberticida”. Esattamente 19 punti riuniti sotto i valori “Pace, Sovranità, Equità, Federalismo”. Tra i candidati anche il capitano Ultimo, al secolo Sergio De Caprio, che ha scoperto il suo volto, abbassando il passamontagna che lo ha accompagnato per anni a protezione della sua identità dando il via alla campagna elettorale. Un momento davvero coinvolgente e che ci lascia ben sperare per un esito positivo di questo percorso”. Tra i punti condivisi: libertà di professare la pace, Italia non belligerante, libertà di essere una nazione federale e autonomista, libertà di essere uno stato sovrano e un paese equo. E, ancora, libertà di cura: fuori la sanità dal patto di stabilità. Libertà di potersi godere la propria pensione, libertà di mettere su famiglia, libertà per gli animali e libertà di difendere la dignità degli esseri umani.

