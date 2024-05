Proxima Ragusa ai lavori su tratta e grave sfruttamento ad Abano Terme

La cooperativa Proxima Ragusa è stata presente, quest’anno, ai lavori della scuola estiva sulla tratta e il grave sfruttamento giunta alla terza edizione. La psicologa Caterina Melai ha partecipato con una relazione sull’inclusione, illustrando le esperienze progettuali degli orti sociali e della sartoria sociale di Proxima, all’iniziativa articolata e molto stimolante promossa dal Numero verde antitratta ad Abano Terme, in provincia di Padova. L’appuntamento era destinato, in particolare, ai giovani operatori che lavorano nel Sistema antitratta italiano. “Sguardi sulla tratta e sul grave sfruttamento. Riflessioni tra complessità e intersezioni”: è il tema che la scuola ha voluto sviluppare nel corso di questa edizione, un tema che è stato affrontato sotto varie sfaccettature dai vari relatori e che ha consentito di sperimentare il fare rete e intersezioni in diretta tra tutti coloro che hanno partecipato. “Proxima – dice Melai – da sempre crede nella formazione e rivolgiamo i nostri più vivi complimenti agli organizzatori di questa occasione formativa completa e complessa. Abbiamo ringraziato il Numero verde antitratta per averci permesso di partecipare a questa esperienza di appartenenza e di crescita che, ancora una volta, ci ha consentito di verificare i passi in avanti compiuti nel contesto di progetti sempre più articolati e in grado di rispondere alle necessità di chi ha bisogno”.

