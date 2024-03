Tir bloccato nella curva sulla Modica-Scicli

Strada bloccata fino all’età 21.30 oggi con pesanti disagi alla circolazione stradale sulla Sorda Scicli. In contrada Balata un grosso tir è rimasto bloccato in una curva a gomito. Il traffico è rimasto paralizzato. Sul posto i vigili del fuoco per cercare di sgombrare la presenza del mezzo dalla strada. La polizia locale di Modica e Scicli ha bloccato l’arteria nei due sensi.

foto Franco Assenza

