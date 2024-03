Ripartono i voli da Comiso verso Pisa e Bologna, ecco le novità

Ripartono i voli da Pisa a Comiso. Aeroitalia annuncia la ripartenza delle sue operazioni aeree dal 26 marzo, con voli programmati per due volte alla settimana, ogni martedì e giovedì. La ripresa dei servizi offerti garantirà un miglior collegamento tra le due aree del paese, fornendo così una maggiore varietà di scelte per i viaggiatori che si spostano dalla Sicilia verso il centro Italia e viceversa. Riprendono sempre a fine marzo le tratte aeree da Comiso verso Pisa e Bologna con gli aerei della stessa compagnia. Si volerà 3 volte a settimane per Bologna 2 volte per Pisa, entrambe città universitarie le cui tratte aeree risulteranno quindi molto utili soprattutto agli studenti pendolari, invogliando anche qualche turista a visitare le bellezze barocche.

