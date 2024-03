Indonesia. Terremoto magnitudo 6.4 nell’isola di Giava

foto: Bali

(gr) Indonesia sinonimo di terremoti. L’ennesimo di magnitudo 6.4 è stato registrato al largo della costa dell’isola di Giava, senza che siano state registrate vittime. L’U.S. Geological Survey ha rilevato il sisma è avvenuto alle 15:52 ora locale a una profondità di otto chilometri sotto il fondale marino con epicentro 111 km a nord della città di Paciran. Finora, le autorità hanno segnalato danni materiali, ma nessun ferito o perdita di vite umane. Allo stesso modo, non sono stati emessi ordini di rischio tsunami, né in Indonesia né nelle nazioni vicine. L’Indonesia si trova sul cosiddetto Pacific Ring of Fire, un’area ad alta attività sismica e vulcanica dove ogni anno si registrano circa 7.000 terremoti.

Salva