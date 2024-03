Giappone. Terremoto magnitudo 5.3 ha scosso periferia di Tokyo

foto: @chematier

(gr) Un terremoto di magnitudo 5,3 della scala Richter ha scosso il Giappone centrale e la periferia della capitale Tokyo. Il sisma è stato avvertito in modo particolarmente forte nella prefettura di Ibaraki, senza che le autorità giapponesi emettessero un allarme tsunami. Con l’epicentro a sud di Ibaraki, una prefettura situata a nord di Tokyo, il movimento tellurico ha mostrato valori di livello 5 su un massimo di 7 sulla scala giapponese. In altre zone dell’area, come la prefettura di Tochigi o il nord di Saitama, il sisma ha raggiunto un livello inferiore a 5, nel resto di Saitama e a Chiba ha raggiunto il livello 4, mentre a Tokyo è stato registrato il livello 3. Finora sono stati segnalati solo danni materiali, ma non decessi o feriti gravi in seguito al sisma. La centrale nucleare di Tokai Daini, attualmente fuori servizio, sta verificando eventuali anomalie causate dal terremoto, e anche alcuni treni JR a Tokyo hanno precauzionalmente sospeso il servizio per diversi minuti.

Salva