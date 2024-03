Modica. Tutto pronto per “N’Uovo – movimento urbano condiviso”

“N’Uovo – movimento urbano condiviso” sta per arrivare. Gli appuntamenti sono in programma a Modica a partire dal 21 marzo e sino a domenica 31, giorno di Pasqua. Un’iniziativa innovativa, ricca di stimoli e spunti, come nell’idea dei promotori che si sono adoperati per far sì che potesse crearsi una rete tra quanti intendono sprigionare energie per fare rivivere sempre più e sempre meglio la città della Contea. Energie che non possono prescindere da una rivitalizzazione del centro storico. Se ne dice convinto il presidente sezionale Confcommercio Modica, Giorgio Moncada, che ha raccolto i suggerimenti di molti associati.

“Nell’ambito dell’iniziativa N’Uovo – spiega – una particolare rilevanza è stata data alle numerose “serrande chiuse” nei centri storici delle città. Grazie alla sensibilità di alcuni proprietari immobiliari particolarmente sensibili e virtuosi alle dinamiche della propria città, queste saracinesche si stanno per “rialzare” contribuendo a rendere viva la nostra Modica. L’iniziativa di Confcommercio Modica non si ferma a questi giorni, anzi, proprio in questo periodo nasce uno sportello innovativo che mette in condivisione domanda commerciale di spazi e immobili al momento chiusi. Una serranda abbassata può cambiare il destino di una via o di un quartiere, mentre ogni nuova apertura porta economia, occupazione, coesione sociale, qualità della vita. Lo spirito di N’uovo è proprio questo: #Fa.Re., ovvero fare rete tra tanti nel virtuosismo del fare concreto. Lamentarsi e piangersi addosso non ha mai prodotto nulla di buono. Se è assolutamente vero che occorre un impegno concreto nella realizzazione di politiche urbane volte alla rivitalizzazione della città e alla riqualificazione commerciale, è ancora più vero il fatto che noi imprenditori e proprietari immobiliari dobbiamo metterci del nostro. Agli imprenditori si chiede più coraggio e si offrono strumenti innovativi. Ai proprietari immobiliari si chiede di abbassare le pretese “assolutamente fuori contesto e fuori dai valori sostenibili”. In caso contrario contribuiranno a rendere la città meno viva e saranno tra gli artefici principali della svalorizzazione della città stessa. A Modica abbiamo ampi esempi di quello che sosteniamo. Dopo gli anni pesanti della crisi, è necessario sostenere l’inizio della ripresa con strumenti concreti di rilancio”. A presentare ed occuparsi dei nuovi progetti dello Sportello Confcommercio sarà Manuela Napolitano proprietaria di uno storico locale che verrà “riaperto” appunto in questi giorni.

In ambito commerciale per attrarre un consumatore mutevole diventano necessari spazi flessibili e percorsi di fruizione differenziati magari arricchiti da linguaggi estetici attraenti. Per rivitalizzare una parte spenta della città occorre proporre un uso innovativo degli spazi pubblici e questo lo si può fare utilizzando due formule già in uso di marketing strategico: il Temporary shop e lo Shop sharing. Il Temporary è un negozio temporaneo che resta aperto per un periodo di tempo limitato (qualche giorno o settimana) che permette di promuovere in maniera innovativa il lancio di un prodotto o di un brand, creare “hype”, cioè aspettativa e interesse su un evento o servizio oppure testare semplicemente un’idea di business di successo, investendo un capitale minimo. Questa formula offre il vantaggio di usufruire di un contratto di locazione di tipo transitorio che va da un minimo di 1 giorno ad un massimo di 30 giorni per chi non ha ancora aperto una partita iva, oppure ad un massimo di 180 giorni per chi ha già un’attività. La spesa più importante da sostenere è quella relativa alla pubblicità e al marketing che devono essere studiati appositamente per ottenere un format di successo.

Chi invece ha già un locale commerciale e un’attività al suo interno, può contenerne i costi o incrementare l’interesse della propria clientela utilizzando la formula dello shop sharing e cioè della condivisione degli spazi commerciali. Si può mettere a disposizione un angolo del negozio, una stanza o semplicemente delle mensole, offrendo al contempo alcuni servizi che già sono presenti all’interno del locale quali connessione wi-fi, luce, chi si occupa della vendita, ecc.. Anche questa formula rappresenta uno strumento efficace per generare connessioni e opportunità di lavoro, riattivare differenti tipi di mercato, ridurre i costi per l’avvio di un business nel contesto socio-economico attuale. Le connessioni vanno lette come opportunità di rilancio e non come concorrenza, avere accanto un negozio di Temporary oppure offrire uno spazio all’interno del proprio devono essere viste come opportunità per stimolare l’imprenditoria, la produzione commerciale, culturale e artistica. “Naturalmente – conclude Moncada – si tratta di due strategie di marketing di grande impatto che, per questo, richiedono una buona pianificazione

