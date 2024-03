Monterosso Almo. Domenica festa esterna del Patriarca

La festa di San Giuseppe è molto sentita da tutti i monterossani. Domani sabato 16 marzo alle18,30 ci sarà una celebrazione Eucaristica seguita alle 20,00 da un incendio nero di preghiera e affidamento delle famiglie a Dan Giuseppe. Domenica , 17 marzo, si svolge la Festa esterna del Patriarca. Alle 7,30 ad annunciare la gioia della festa è lo sparo delle bombe ed il suono festoso delle campane. Dopo la celebrazione Eucaristica delle 8,30 , alle 9,30 il corpo bandistico incomincerà il giro per le vie del paese, cui seguirà, alle 10,00 una solenne celebrazione Eucaristica presieduta dall’arciprete don Giuseppe Antoci. Alle 11,00 prevista l’uscita del venerando Simulacro di San Giuseppe portato in processione per le vie principali del paese. Durante la processione verranno benedetti gli Altari di San Giuseppe nei vari quartieri. Alle 19,00 solenne celebrazione Eucaristica e benedizione di tutti i papà.

Martedì prossimo 19 marzo si celebra la solennità liturgica di San Giuseppe con una solenne celebrazione Eucaristica alle 19 nella chiesa di San Giovanni Battista.

