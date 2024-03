Tutto pronto per il secondo Ibla meeting art a Ragusa

E’ quasi arrivato il momento di Ibla meeting art. La seconda edizione dell’appuntamento che chiamerà a raccolta nella città antica di Ragusa il popolo dell’arte, già pronto a riunirsi, è in programma venerdì, sabato e domenica della prossima settimana. Il format ideato da Amedeo Fusco, con il sostegno del Comune di Ragusa, del Libero consorzio comunale di Ragusa e del Ccn Antica Ibla, offre un programma ricchissimo di eventi. Promosso dal Centro di aggregazione culturale, si tiene all’auditorium San Vincenzo Ferreri, proprio all’ingresso del Giardino ibleo. Si comincia venerdì 22 alle 10,30 quando Fusco presenterà la mostra che impreziosirà le pareti dell’auditorium e illustrerà nel dettaglio il programma. Nel pomeriggio, alle 15,30, il giornalista e critico d’arte Rosario Sprovieri sarà il primo personaggio ad aprire gli appuntamenti che vedranno alle 16,20 il poeta Pippo Di Noto dialogare con Giovanni Ottaviano mentre alle 17 lo scrittore e narrAttore Ciccio Schembari sarà intervistato da Laura Leone. Alle 17,40 il momento dell’operatore culturale Pasquale Spadola mentre alle 18,20 toccherà alla scrittrice Stefania Campo dialogare con Loredana Giummarra. Si proseguirà alle 19 con gli artisti Tony Esposito e Mark Kostabi, alle 19,15 con il regista teatrale Walter Manfré mentre alle 19,50 sarà dato spazio alla musica con il frontman Amedeo Mazza che canterà Fabrizio De Andrè. Altre due giornate ricche di appuntamenti sabato e domenica. “Nulla – spiega Fusco – è stato lasciato al caso per animare ulteriormente la vivacità culturale della nostra città. Siamo convinti che ci siano tutte le premesse per dare vita a un’edizione della kermesse ancora più emozionante di quella dello scorso anno. Non vediamo l’ora che arrivi il momento dell’apertura per innescare questo fiume impetuoso di confronti che ci aiuteranno, questo almeno è l’intento, ad innalzare l’asticella culturale del nostro territorio”.

