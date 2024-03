Pozzallo. Al via la riqualificazione ex mattatoio ortofrutticolo

Continua a grandi passi la riqualificazione del territorio pozzallese con un progetto volto alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale. L’edificio, ormai in disuso da parecchi anni e in avanzato stato di degrado, sarà totalmente restaurato.

Il progetto prevede una serie di interventi, non solo strutturali, ma anche volti alla riqualificazione dell’immobile e della relativa area di pertinenza da adibire a struttura di

centro polifunzionale per attività didattiche (corsi di informatica, pittura, scultura, formazione, ecc.), di esposizione , mostre estemporanee, teatro, ecc. Una vera e propria rigenerazione urbana dell’intera area. Attorno all’edificio la superficie circostante, sarà destinata a parcheggi e inoltre sarà attrezzata con un area giochi per bambini e arricchita di aiuole e piantumazione di alberi. La realizzazione dell’opera, afferma il Sindaco Roberto Ammatuna, è stata resa possibile con un finanziamento ottenuto dal Governo Nazionale di 1.900.000 €. I lavori saranno eseguiti dall’Impresa Mario Amato di Chiaramonte Gulfi che ha prodotto un ribasso d’asta del 35,58%. L’apertura del cantiere fra 30-40 giorni

