Incidente all’alba in Via Ruggero Settimo all’angolo con via Bixio in centro storico a Vittoria. Due auto sono entrate in collisione. L’episodio si è verificato. Alla guida delle due vetture due donne che sono rimaste ferite in maniera lieve anche se si è reso necessario il trasporto in ospedale. Sul posto i vigili del fuoco che si sono attrezzati per uscire dagli abitacoli le rispettive occupanti.