Trovata droga a casa. Ispica, manette per un 34enne

I carabinieri della Stazione di Ispica hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti, un 34enne del posto, convivente, operaio e con precedenti specifici in materia. L’uomo, reso edotto delle facoltà di legge, è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare presso la propria abitazione, all’interno della quale sono stati rinvenuti 52 grammi di marijuana, 13 grammi di semi della stessa sostanza stupefacente, 4 piante di “canapa indica” dell’altezza media di 80 centimetri circa e del peso complessivo di 1 Kg, coltivati in impianto “indoor”, ed 1 bilancino di precisione. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale. Partecipata la Procura della Repubblica di Ragusa, per l’arrestato sono stati disposti gli arresti domiciliari. Nella giornata di ieri l’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Ragusa.

Salva