Ospedale di Modica: partiti i lavori sul tetto

Avviati i lavori di impermeabilizzazione del tetto del padiglione A dell’ospedale “Nino Baglieri – Maggiore” di Modica. Si tratta di lavori recentemente aggiudicati per circa € 200.000 che risolveranno gli annosi problemi di infiltrazione delle acque meteoriche dal tetto dell’ospedale e che hanno reso impraticabile l’ultimo piano del presidio negli ultimi decenni. I lavori saranno terminati nell’arco di qualche settimana e permetteranno di recuperare i locali del 5° piano dell’ospedale. “Tale intervento – commenta l’Onorevole Ignazio Abbate – insieme all’imminente apertura della nuova terapia intensiva restituirà ampi nuovi spazi alla disponibilità del nosocomio e dunque della cittadinanza. Non vi è dubbio che nell’ultimo anno sia cambiato il modus operandi della direzione strategica dell’ASP, producendo risultati più che soddisfacenti sotto vari aspetti della vita quotidiana dell’ospedale di Modica. La sanità è sempre stato un tasto dolente non solo in provincia di Ragusa ma in tutta la regione. Però il vento è cambiato. Sono sicuro che la prossima direzione strategica farà il massimo affinchè la nostra provincia possa diventare tra le migliori in Sicilia. Passi in avanti ne sono stati fatti negli ultimi tempi e altri se ne faranno nell’immediato futuro in nome del benessere del cittadino e grazie alla collaborazione tra sanità e politica regionale”.

