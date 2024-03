Museo archeologico di Ragusa per una intitolazione condivisa

Apprendiamo della intitolazione del museo archeologico di Ragusa all’archeologo Biagio Parte, da parte della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale ai Beni Culturali. Una decisione non condivisibile – dichiara la Federazione di Ragusa del Partito Democratico – perchè calata dall’alto, senza nessuna condivisione con il territorio che risulta essere divisa per la nota militanza fascista dell’archeologo Pace. Bene fanno l’On. Di Pasquale e il gruppo PD all’assemblea regionale a chiedere la revoca del provvedimento e ad aprire una consultazione sul territorio per arrivare ad una scelta condivisa su figure di altrettanto valore.

