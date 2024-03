Vittoria. Approvato il DUP e il Bilancio di previsione 2024-2026

Il Consiglio Comunale di Vittoria, nella seduta di ieri, Martedì 5 marzo, ha approvato il DUP e il Bilancio di previsione 2024-2026. Un’approvazione che arriva entro le scadenze imposte dalla legge e che, dopo le recenti approvazioni del Rendiconto 2022 (lo scorso ottobre), e del Consolidato 2022 (lo scorso gennaio), mette il Comune nelle condizioni di poter operare con tutti gli strumenti di programmazione finanziaria correttamente approvati.

«Un bilancio di previsione in equilibrio che, nonostante su di esso continuino a pesare il disavanzo degli anni precedenti, il caro materiale, il caro energia, i tanti debiti fuori bilancio, lasciati colpevolmente maturare dalle pregresse amministrazioni, permette uno slancio verso la realizzazione di nuove opere e verso una indispensabile e già avviata riqualificazione della macchina amministrativa. – Ha dichiarato il sindaco Francesco Aiello. – La riapertura del Teatro, il completamento dell’efficientamento energetico di quasi tutti gli edifici scolastici, la riqualificazione di aree e piazze cittadine, la videosorveglianza della Citta’, il lungomare della Riviera Lanterna sono solo alcune delle opere appena completate a cui si affiancheranno a breve i tanti progetti finanziati dal PNRR e dal Bilancio comunale: il prolungamento del lungomare della Riviera Lanterna; la realizzazione delle due scuole dell’infanzia di piazza Berlinguer e dell’ex Consorzio Agrario, la realizzazione dell’asilo nido di viale Europa; le mense scolastiche in fase di attuazione e tanto altro in cantiere. La riqualificazione della macchina amministrativa – prosegue il primo cittadino – inizia ad essere una realtà, dopo un biennio caratterizzato da un deficit strutturale lasciato dalla precedente gestione e dopo un anno di continui e colpevoli ritardi da parte dell’Organo consiliare, nell’adottare gli strumenti di programmazione e rendicontazione contabile e finanziaria. Sono già stati pubblicati i bandi per il concorso per tre ingegneri/architetti esperti, per la realizzazione delle opere finanziate dal PNRR; tre procedure di mobilità per funzionari della Polizia Municipale, Istruttore contabile e un Istruttore Direttivo Amministrativo. E ancora su InPa , il portale di reclutamento per la Pubblica Amministrazione, il bando per un ingegnere junior. Nei prossimi giorni la documentazione necessaria per avviare l’assunzione dei primi cinque Vigili urbani a cui ne seguiranno altri cinque nei primi mesi del prossimo anno. Infine, sono state avviate le procedure del concorso per un ingegnere informatico e riaperto il bando per due istruttori tecnici che contiamo di definire entro i prossimi due mesi. Un ringraziamento va al Consiglio Comunale che, nonostante abbia impiegato qualche giorno in più – ha concluso il sindaco – ha lavorato per l’adozione dell’atto; un ringraziamento va anche agli uffici tutti e al Collegio dei Revisori dei Conti sempre pronti a dare il loro importante contributo di professionalità e competenze.

