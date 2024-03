Monaca. Differenziata Ispica, proposte migliorative condivise

Il nuovo progetto per la raccolta differenziata dei rifiuti e servizi connessi dovrà garantire più tutele per cittadini, Comune ed operatori ecologici. E’ il senso delle proposte e migliorie progettuali presentate dal consigliere comunale di Ispica, Paolo Monaca, nonché coordinatore provinciale Sud chiama Nord di Ragusa, per rendere il servizio dei rifiuti che riguarderà i prossimi otto anni più rispondente alle esigenze dell’intera area comunale. “Migliorie – sottolinea Monaca – che sono state accolte favorevolmente. Parliamo di certificazione etica come requisito per poter partecipare alla futura gara di appalto, della previsione della fornitura di mezzi nuovi per l’intero servizio, e comunque con non più di un anno di vita dalla prima immatricolazione; della previsione riguardante le attività commerciali della fornitura di carrellati con apertura controllata e della pulizia del carrellato umido con cadenza almeno bimestrale. Abbiamo chiesto e ottenuto di prevedere nel progetto il diserbo/scerbatura marciapiedi come servizio regolare e non opzionale; di migliorare la percentuale di raccolta differenziata aggiungendo la raccolta dell’umido nel giorno in cui si raccoglie il secco non riciclabile; di prevedere la semplice pulizia manuale nel tratto di spiaggia tra Lido Otello e Maccone Bianco per tutelare il sito di nidificazione della tartaruga marina Caretta caretta. E, ancora, l’eliminazione del costo di € 90/m³ a carico del bilancio comunale come ristoro all’Ia per l’eliminazione delle microdiscariche; la previsione dal 1° maggio al 30 settembre, in località Bandiera Blu di Santa Maria del Focallo – Marina di Marza, dell’apertura di almeno una isola ecologica ingegnerizzata nella giornata di domenica con orario 8/11 per la raccolta differenziata dei rifiuti; la previsione dell’apertura del Ccr (cosiddetta Isola Eecologica) per sei giorni alla settimana. Abbiamo altresì chiesto di aumentare a 15.000 euro l’anno la premialità alla ditta aggiudicataria per ogni punto percentuale di aumento di raccolta differenziata e di aumentare al 100% il premio di produttività annua che la ditta aggiudicataria dovrà riconoscere agli operatori ecologici. Inoltre, abbiamo lanciato la proposta di prevedere esclusivamente l’utilizzo di pec per tutte le comunicazioni e/o contestazioni tra Comune e ditta aggiudicataria”.

Monaca aggiunge: “Ho anche avuto modo di comunicare alcuni dubbi e preoccupazioni che insistono nella zona extraurbana del nostro territorio come Santa Maria del Focallo e Marina di Marza. Ai nostri amministratori l’onore e l’onere di vigilare e promuovere azioni per scovare ed educare certi incivili che continuano quotidianamente ad inquinare la nostra città, abbandonando rifiuti in modo illegale e gravando in modo preoccupante sul bilancio comunale. Voglio ringraziare il gruppo di Rinascita Ispicese rappresentato dai consiglieri Serafino Arena e Antonella Denaro che hanno voluto condividere con me questa importante iniziativa per migliorare il futuro servizio e sanare alcune criticità del vecchio appalto ancora vigente. Un ringraziamento, altresì, è dovuto all’intero Consiglio comunale, all’amministrazione comunale, al Rup e al progettista che hanno apprezzato le nostre proposte. Voglio altresì ringraziare il circolo Legambiente Sikelion di Ispica e i rappresentanti sindacali del cantiere di Ispica di Cgil Paolo Leanti e di Fiadel Salvo Branca e Paolo Molè per l’importante contributo di idee e suggerimenti reso nelle ultime settimane. Altra soddisfazione è rappresentata dall’applicazione del Ccnl vigente Fise Assoambiente, oltre agli articoli 6 e 7 dello stesso. Riteniamo che il nostro ruolo di opposizione sia indirizzato a sensibilizzare e proporre alla maggioranza azioni ed iniziative di buonsenso che possono essere condivise in modo trasversale. Non siamo oppositori di professione ma persone di buona amministrazione”.

