Ragusa in Movimento. Prg, fare passo indietro per condivisione

“L’analisi del Prg sia condotta in Consiglio comunale seguendo tutti i passaggi necessari a garantire la dovuta unità, all’insegna della massima correttezza e trasparenza. E’ troppo importante, la questione urbanistica, per la città di Ragusa, ed ecco perché si rende necessario adottare una strategia specifica che consenta al mercato immobiliare di acquisire il dovuto valore per consentire di dare risposte alla cittadinanza e, in particolare, a chi è alla ricerca della prima casa”. E’ questa la riflessione che arriva dal presidente di Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, tra l’altro operatore del settore immobiliare e quindi profondo conoscitore della materia, a proposito delle intensive e contrastanti prese di posizione che stanno interessando la disamina del nuovo Prg.

“Trattandosi di un argomento di notevole rilevanza per il futuro della città – continua Chiavola – sarebbe meglio se si compisse un passo indietro, tutti assieme, e se si scegliesse di adottare l’unica linea possibile in casi del genere, quella della condivisione. Stiamo parlando di qualcosa che andrà a decidere le strategie urbanistiche della nostra città per i prossimi decenni e quindi sarebbe necessario trovare tutti gli elementi che uniscono piuttosto che quelli che dividono, smussando gli angoli e mettendo di lato la politica partitica di cui, in questo caso, non si sente il bisogno. Occorre operare per il bene di Ragusa. E occorre farlo nella maniera migliore”.

