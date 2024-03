La Sicilia, Danza Csen. Domenica a Ragusa la quarta edizione

La danza accademica torna protagonista. Con un grande appuntamento, straordinaria vetrina per le scuole di tutta la Sicilia e anche oltre. E’ in programma domenica 10 marzo a partire dalle 9,30 “La Sicilia, danza Csen” che celebra la quarta edizione nuovamente al teatro Tenda di contrada Tabuna a Ragusa dopo il grande successo registrato lo scorso anno. L’iniziativa è promossa dal comitato provinciale Csen con il patrocinio del Comune di Ragusa. Anche stavolta, la giuria internazionale è di primissimo livello. Direttore artistico del concorso è stato riconfermato Dario Biuso, artistic director of the Koreos Ballet Company oltre che coreografo e giurato internazionale in Inghilterra, Germania, Russia, Spagna e Italia e direttore artistico per eventi internazionali. Componenti della giuria saranno poi Andrey Klemm, docente all’Opera nazionale di Parigi, docente ospite alla Royal Ballet, alla Princesse Grace dance academy e alla Scala di Milano; Roberto Sartori, direttore della compagnia Kaos balletto di Firenze e primo ballerino del balletto di Toscana; Mikhail Kaniskin, docente e solista per lo StatsOper, repetiteur national Dance company, Mexico city Messico, docente state ballet school Berlino. Per informazioni è possibile contattare il 391.3802797 oppure inviare una mail a segreteriacsen.ragusa@gmail.com. A supportare la kermesse sul piano organizzativo il consigliere regionale Csen Raffaele Furnaro, la responsabile provinciale danza sportiva Eliana Curiali e il consigliere provinciale Csen, Gianni Dicaro. Segretario verbalizzatore sarà il maestro Fabio Gencarelli. “Anche stav – chiarisce il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi – stiamo promuovendo una manifestazione di grande spessore, come nella migliore nostra tradizione, con partecipanti provenienti da tutta la Sicilia e anche oltre. Già negli anni scorsi, il livello è risultato molto alto. E così succederà anche stavolta, consapevoli che il confronto consentirà a tutti di crescere. Si annuncia, insomma, un concorso di grande spessore che ci consentirà di proiettarci verso le prossime sfide che ci attendono in questo campo. Ringraziamo l’Amministrazione comunale di Ragusa, il sindaco Peppe Cassì e l’assessore allo Sport Simone Digrandi per il sostegno fornitoci”.

