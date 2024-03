Vittoria, tutto pronto per l’evento dell’otto marzo “Alle Donne dalle Donne””

L’otto marzo per antonomasia è la festa della donna. Però, parlare semplicemente di festa non è del tutto giusto: questa giornata è dedicata al ricordo delle numerose conquiste che la donna è riuscita a portare avanti, in ambito politico, sociale, economico.

Partendo da questo spunto, è chiaro come l’otto marzo può essere considerata come la giornata della cura, del benessere del corpo femminile e della salute.

E’ proprio da questa idea che nasce il progetto “Alle Donne, dalle Donne”- Giornata dedicata al benessere fisico ed emotivo di tutte le donne” di Gianna Mammana, operatrice del benessere, operatrice olistica e titolare di un centro benessere.

L’evento, totalmente gratuito, è rivolto alle donne, e vuole essere un punto di riferimento per le stesse, in quanto proprio nella stessa giornata è possibile avere consulenza gratuita grazie alla presenza di specialiste: l’Ostetrica Alessandra Salerno, la Psicologa Veronica Bulcassimo, la Life Coach Laura Guastella, la nutrizionista Chiara Pulvirenti, la Endocrinologa Valentina Marotta, l’Esperta in Idraceutica Anna Schembari, la Floriterapeuta e Riflessologa Plantare Daniela Cafiso.

Una giornata dunque per la donna ed il suo benessere.

Qui di seguito, una dichiarazione dell’ideatrice del progetto nonché Operatrice del benessere Gianna Mammana:

“Essere operatrice del benessere significa essere a contatto con la parte più intima di una persona, ovvero la sua anima. Quando varcano la soglia del mio centro, sono spinti non solo da un senso di vanità, ma anche dalla possibilità di ritagliarsi un momento per sé ed il proprio benessere. E’ così che riusciamo a creare una connessione. Le mie clienti sono tutte straordinarie, e la connessione si crea proprio nel momento che si ritagliano per sé, in quanto si raccontano, mi parlano di sé, delle loro paure, insicurezze, o magari la teenager si confida, parlandomi delle perplessità legate alla giovane età.

Spinta dalla stima e dall’amore sia per il mio lavoro che per noi donne, ho deciso di creare l’evento “Alle Donne, dalle Donne”, un evento che nasce da un’idea di qualche anno fa e che questo venerdì finalmente vedrà la sua realizzazione. Ricordo che è un evento gratuito, creato per abbattere alcuni tabù (infatti in sede tra le varie specialiste avremo anche una psicologa) e per sensibilizzare la donna a prendersi cura di sé a 360 gradi, quindi non solo bellezza ma anche e soprattutto salute. Quale giornata migliore quindi se non l’Otto marzo. L’evento “Alle Donne, dalle Donne”, si svolgerà l’intera giornata di venerdì, presso il centro estetico in via Cacciatori delle Alpi n.236 Vittoria, ed è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione della dottoressa Alessandra Salerno, che ha accolto con entusiasmo il mio invito aiutandomi a coinvolgere anche le altre specialiste presenti in sala. Donne, ci vediamo venerdì”.

