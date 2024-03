Vittoria. Consegnati i lavori per l’adeguamento alle norme di sicurezza del campo di calcio Andolina

Adeguamento alle norme di sicurezza del campo di calcio Nino Andolina a Scoglitti, consegnate le opere al consorzio Caec di Comiso, aggiudicatario delle opere da realizzare. Si tratta di un intervento dell’ammontare di 600mila euro a valere sui fondi Pnrr misura M5 C2 l2.1. A darne comunicazione l’assessore comunale ai Lavori pubblici di Vittoria, Giuseppe Nicastro, che, unitamente all’assessore al Decentramento, Salvatore Avola, ha completato l’espletamento dell’iter procedurale nei confronti della ditta, presenti i tecnici che hanno seguito la progettazione in questione. “Ancora una volta, grazie all’input del sindaco Francesco Aiello e al proficuo gioco di squadra in seno alla giunta municipale – commenta Nicastro – siamo riusciti nell’intento che ci eravamo prefissati dando il via al recupero e alla riqualificazione, in questo caso, di una struttura fatiscente, un po’ l’emblema di ciò che gli elettori ci hanno destinati a fare dopo anni di abbandono, vale a dire la ricostruzione di Vittoria e Scoglitti. Abbiamo mantenuto le promesse perché la nostra è l’amministrazione del fare e che cerca di bandire le polemiche”. Si partirà con la pulizia generale del sito e l’eliminazione dei materiali di risulta già trovati accatastati, con i lavori di recinzione esterna mentre le vecchie porte in ferro collocate agli ingressi saranno rimosse e al loro posto saranno installati nuovi e funzionali usci. Previsti, altresì, lavori edili negli spogliatoi, al servizio degli atleti e degli arbitri, con un nuovo corpo di fabbrica e l’installazione di nuovi pezzi igienico-sanitari. Ci saranno, altresì, nuovi arredi così come nuovi servizi igienici per gli spettatori. Sarà rifatto il fondo campo e posizionato un adeguato sistema di drenaggio. Saranno installate le panchine e sarà predisposto tutto il necessario per un futuro inerbimento. “Cercheremo, a tal proposito – ancora Nicastro – di intercettare ulteriori fondi ma già adesso possiamo dire che l’operazione di maquillage che sarà avviata ci consentirà di ridare alla comunità locale un impianto sportivo attrezzato di tutto punto. Mi preme, altresì, sottolineare che tutto questo è il risultato di un anno e mezzo di attività da parte dell’amministrazione comunale. Oltre al sindaco Aiello, è doveroso ringraziare l’assessore Avola per l’esperienza profusa e tutti i tecnici che si sono spesi per il progetto: dal rup architetto Roberto Cosentino al supporto tecnico e amministrativo del rup, rispettivamente l’architetto G. Salerno e l’istruttore amministrativo Lucia Panasia. Ancora ringrazio Anna Leonardi, i collaboratori tecnici Salvatore Dieli e Mario Garrasi e il collaboratore amministrativo Donatella Dente. I frutti di questo lavoro portato avanti in sinergia si stanno vedendo anche a Scoglitti con il nuovo lungomare, l’aggiudicazione dell’appalto della pista ciclabile e ora anche i lavori al campo Andolina”.

