L’Avimecc Volley Modica “riparte” dopo il turno di sosta

E’ ripresa ieri, dopo due giorni di riposo concessi da coach Enzo Distefano, la preparazione dell’Avimecc Volley Modica in vista del rush finale della regolar season del campionato di serie A3 di pallavolo.

I biancoazzurri, hanno approfittato della sosta nel turno infrasettimanale, dove hanno osservato il turno di riposo imposto dal calendario e della pausa del campionato per fare spazio alla Coppa Italia, per ritemprarsi e affrontare le sfide decisive in cui il sestetto capitanato da Stefano Chillemi andrà a “caccia” dei punti necessari per entrare nella griglia dei play off.

Il primo difficile ostacolo da superare, si chiama Just British Bari. La compagine pugliese dopo i risultati negativi delle ultime settimane è scivolata in fondo alla classifica e contro i biancoazzurri della Contea farà di tutto per conquistare un successo che possa farla inserire a pieno titolo nella corsa alla salvezza.

Coach Distefano e il suo staff sanno che sabato ci sarà da faticare e anche parecchio, ma se si vuole raggiungere l’obiettivo e si vuole crescere anche a livello mentale bisogna passare anche da queste gare che possono essere determinanti per il proseguo della stagione che è giunta ormai sul rettilineo finale.

Il gruppo modicano è consapevole di tutto ciò e per questo motivo sta lavorando con determinazione per preparare al meglio le ultime gare che mancano alla fine della regolar season. Intanto, tutto l’ambiente è concentrato sulla trasferta in Puglia di sabato.

La squadra lavorerà con doppie sedute di allenamento fino a giovedì, poi venerdì mattina partirà alla volta di Bari, dove sabato alle 17 scenderà in campo con l’obiettivo di tornare a casa con punti pesanti per la classifica.

