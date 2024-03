“Comiso nel Cuore”, walking tour tra le vie del centro storico

L’A.S.D Athlon Kamarina, con il patrocinio del comune di Comiso, ha organizzato un walking tour aperto a tutti e gratuito, in occasione della giornata “Comiso nel Cuore” , durante la quale i partecipanti percorreranno le splendide vie del centro storico. L’appuntamento è previsto alle ore 10.30 del 10 marzo, in piazza Fonte Diana.

“La passeggiata culturale “Comiso nel Cuore” – commenta Maria Rita Schembari – sarà l’occasione per guardare ad una città, che distrattamente molte volte trascuriamo, con altri occhi, con uno sguardo più sereno, ascoltando al contempo i versi e le parole di chi ha saputo magnificarne la bellezza dei monumenti. Mi corre l’obbligo – conclude il sindaco di Comiso – di ringraziare l’ufficio turistico del nostro Comune per la collaborazione all’iniziativa, e la consigliera Comunale, Barbara Beniamini, ideatrice e animatrice dell’evento tramite il coinvolgimento dell’ A.S.D Athlon Kamarina di cui lei stessa fa parte”.

Il percorso comprenderà la Chiesa Madre, la Chiesa dell’Annunziata, la Fondazione Bufalino e la Terma Romana. Oltre al patrocinio del Comune di Comiso, partecipano all’iniziativa I Parchi Letterari e Il Parco Letterario Gesualdo Bufalino. Per ulteriori informazioni contattare il 3927069429.

