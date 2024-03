Modica. “Formalina CH 20” a Autori & Libri con Gaetano Magro

Terzo appuntamento per “Autori & Libri, conversazioni a Modica con ” Formalina CH. 20 e la visione microscopica della vita” di Gaetano Magro (ed. il Glomeruolodisale) che ci apre un mondo inedito perché per tanti di noi inaccessibile e quindi sconosciuto dove la “verità è microscopica”.

Gaetano Magro è un anatomo-patologo che scruta quotidianamente il mondo delle cellule, soprattutto quelle irreversibilmente malate e ci regala, assieme a tragiche sentenze, forti emozioni ma anche inaspettate suggestioni e a volte piacevoli sorprese.

Da questo girovagare nell’universo dell’immensamente piccolo e riparato all’occhio umano si aprono scenari di riflessioni che ondeggiano tra prosa, poesia, filosofia, psicologia e antropologia.

Uno scrigno di saperi e di esperienze vissute raccolte in “Formalina CH 20” dove c’è tempo e luogo per fare sbocciare una storia d’amore.

Gaetano Magro appartiene nel suo genere a quella brillante tipologia di medici-scrittori che hanno caratterizzato la letteratura mondiale di ogni epoca. Alcuni nomi? Cechov, Cèline, Bulgakov, Conan Doyle, Cronin, Carlo Levi, Sacks, Vitali.

L’appuntamento è VENERDI’ 8 MARZO P.V. NELLA SALA AUDITORIUM PALACULTURA (S. TRIBERIO) ALLE ORE 18.00.

L’AUTORE GAETANO MAGRO CONVERSERA’ CON MARCO SAMMITO.

LETTURE DAL TESTO DI VIVIANA SAMMITO

Salva