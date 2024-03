Area per disabili e minori a Pozzallo. Proposta del sindaco

Incontro a Palazzo di Città di Pozzallo, presieduto dal Sindaco Roberto Ammatuna, sul tema del PUDM (Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo), già approvato dalla Giunta Municipale nell’anno 2019 ed inviato alla Regione per la prevalutazione, terminata la quale dovrà essere ritrasmesso al Comune per l’approvazione definitiva del Consiglio Comunale.

All’incontro hanno partecipato alcune Associazioni dei soggetti disabili e Consiglieri Comunali.

Nello scorso anno la L. R. 37/2023 obbligava i Comuni a prevedere anche un’area dedicata alla fruizione sociale, che deve assicurare l’accesso a persone con disabilità e minori.

Il Sindaco ha ritenuto di proporre che l’area in questione doveva essere realizzata in una zona centrale del litorale Pietrenere, perché di più facile eccesso e come segno di grande attenzione alle categorie più fragili della comunità pozzallese.

Nel lungo dibattito c’è stata assoluta condivisione e si è invitato il Sindaco a sottoporre alla Giunta Municipale la proposta di realizzazione della struttura nella zona centrale della spiaggia Pietrenere.

