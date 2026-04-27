  • 27 Aprile 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 27 Aprile 2026 -
Politica regionale | Ragusa

Viabilità, svolta per la S.P. 55: finanziati 700 mila euro per la tratta S. Giacomo – Noto

L'intervento, annunciato dall'On. Ignazio Abbate, mira alla messa in sicurezza di un’arteria strategica che collega il cuore degli Iblei con il Siracusano
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 27 Aprile 2026 – Prosegue l’opera di riqualificazione delle infrastrutture viarie nel ragusano. È di queste ore la notizia dell’ufficializzazione del finanziamento da 700.000 euro destinato alla manutenzione straordinaria della S.P. 55 “Giarratana – S. Giacomo – Nobile – Noto”.
L’annuncio arriva direttamente dall’Onorevole Ignazio Abbate, a seguito dell’emanazione del decreto da parte del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.
Un asse strategico per le aree interne
L’intervento non è solo una questione di asfalto, ma di connessione territoriale. La S.P. 55 rappresenta infatti un cordone ombelicale fondamentale per:
• Residenti e pendolari che si spostano tra le province di Ragusa e Siracusa;
• Imprese agricole, pilastro dell’economia locale;
• Comparto turistico, sempre più attivo nelle zone rurali e collinari.
“La S.P. 55 rappresenta un asse di collegamento fondamentale,” ha spiegato l’On. Abbate. “Grazie a queste risorse, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa potrà garantire maggiore incolumità agli automobilisti e ridurre i disagi legati all’usura del manto stradale.”

© Riproduzione riservata
598265

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube