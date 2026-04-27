Viabilità, svolta per la S.P. 55: finanziati 700 mila euro per la tratta S. Giacomo – Noto

Ragusa, 27 Aprile 2026 – Prosegue l’opera di riqualificazione delle infrastrutture viarie nel ragusano. È di queste ore la notizia dell’ufficializzazione del finanziamento da 700.000 euro destinato alla manutenzione straordinaria della S.P. 55 “Giarratana – S. Giacomo – Nobile – Noto”.

L’annuncio arriva direttamente dall’Onorevole Ignazio Abbate, a seguito dell’emanazione del decreto da parte del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.

Un asse strategico per le aree interne

L’intervento non è solo una questione di asfalto, ma di connessione territoriale. La S.P. 55 rappresenta infatti un cordone ombelicale fondamentale per:

• Residenti e pendolari che si spostano tra le province di Ragusa e Siracusa;

• Imprese agricole, pilastro dell’economia locale;

• Comparto turistico, sempre più attivo nelle zone rurali e collinari.

“La S.P. 55 rappresenta un asse di collegamento fondamentale,” ha spiegato l’On. Abbate. “Grazie a queste risorse, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa potrà garantire maggiore incolumità agli automobilisti e ridurre i disagi legati all’usura del manto stradale.”

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