Scherma Modica. Stepovyk bronzo a squadre europeo under 17

Da Napoli dove sono in corso i Campionati Europei Cadetti e Giovani, giunge la lieta notizia della medaglia di bronzo a squadre conquistata da Milana Stepovyk, la ragazza ucraina alla sua terza stagione di allenamento presso la Conad Scherma Modica, nella gara di fioretto femminile a squadre cadetti. Nella rassegna continentale giovanile Milana ovviamente difendeva i colori giallo-blu del suo paese, e decisivo è stato il suo apporto soprattutto ai quarti di finale contro l’Ungheria con in squadra la campionessa europea individuale. L’Ucraina poi in semifinale veniva fermata dalla squadra italiana, prima di concludere vittoriosa contro l’Inghilterra nella finalina per la medaglia di bronzo. Per la Stepovyk ora in programma i Campionati del Mondo Cadetti e Giovani a Ryad (Arabia Saudita) a metà aprile; importante gara a cui si preparerà in allenamento a Modica. Intanto sulle pedane della sala scherma modicana c’è grande fermento per il debutto domenica prossima, presso il Palasport di Melilli, dei piccolissimi schermitori appartenenti alle categorie under10 esordienti e prime lame. Piccoli “aspiranti” atleti che prenderanno parte al 1º Trofeo Promozionale Regionale, e che proveranno l’emozione del confronto, in quella che non sarà ancora una gara vera e propria ma una grande festa di scherma, con i pari età di tutte le società siciliane. Nella categoria esordienti/prime lame con le armi in metallo saranno 18 i portacolori modicani tra fioretto e spada; mentre nella categoria delle armi in plastica saranno 11 i presenti sulle pedane regionali. In contemporanea a Melilli si svolgerà anche la prova regionale paralimpica, che vedrà assieme alle consuete categorie senior in carrozzina e non vedenti, per la prima volta assoluta la categoria under14 di schermitori non vedenti; tra cui il rappresentante della Scherma Modica Lorenzo Occhipinti. Una categoria al debutto che ha un sapore particolare, perché serve a veicolare un messaggio di sport come mezzo di integrazione anche per i più piccoli e per le fasce d’età più giovani. Infine sempre nel fine settimana a Salerno si svolgerà il 4º Allenamento del Centro Periodico di Formazione “Schermafutura” a cui la federazione italiana ha invitato a partecipare ben 5 fiorettisti della Conad Scherma Modica: per la categoria allieve Carla De Leva, per la categoria cadetti Milana Stepovyk, Mattia Pitino e Giordano Tirella, per la categoria giovani 1 anno Fernando Scalora.

