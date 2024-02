Quattro opere infrastrutturali per la provincia iblea

Il prossimo martedì, presso la Commissione Lavori Pubblici all’ARS, l’Onorevole Ignazio Abbate incontrerà l’Assessore Regionale alle Infrastrutture e il Direttore Generale alle infrastrutture per chiedere l’inserimento di quattro opere vitali non solo per i territori di Modica, Pozzallo e Ispica ma più in generale per tutto il comprensorio ibleo, nell’elenco delle opere finanziate con i Fondi Sviluppo e Coesione. Le opere in questione sono il tratto di autostrada Modica – Scicli per un ammontare di 600 milioni, la circonvallazione di Modica la cui realizzazione permetterebbe di bypassare il Polocommerciale snellendo il traffico su quell’asse e permettendo un più rapido accesso al casello autostradale (15 milioni,) la circonvallazione di Pozzallo (1,2 milioni) recentemente chiusa a causa delle condizioni pietose in cui versa e rappresentante un serio pericolo per la circolazione veicolare ed il completamento della Pozzallo- Ispica per la cui realizzazione sono necessari 19 milioni.

“Toccherà alla Giunta Regionale – commenta l’esponente della DC – inserire le opere che riterrà strategiche e degne quindi di finanziamento, per cui chiederò all’Assessore Aricò di prendere impegno affinché le quattro opere siano contenute in questo elenco ristretto. Ognuna di esse presenta delle peculiarità e riveste un’importanza strategica di primissimo piano per lo sviluppo del nostro territorio. Confido nell’Assessore Aricò che possa coglierne la valenza e fornire così alla provincia iblea ulteriori volani di sviluppo”.

