Circonvallazione Pozzallo, Dipasquale: “Garanzie da Aricò per il finanziamento dei lavori”

Proficuo incontro questa mattina tra l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico all’ARS, e l’assessore regionale alle Infrastrutture on. Alessandro Aricò, con il costante raccordo del sindaco Roberto Ammatuna, per trattare la questione relativa ai lavori sulla circonvallazione di Pozzallo.

“All’assessore Aricò – racconta Dipasquale – ho consegnato una scheda informativa sui lavori necessari sulla circonvallazione di Pozzallo, recentemente chiusa per problemi di incolumità pubblica, senza però avere certezze su quando e con quali fondi la Regione sarebbe intervenuta per l’indispensabile manutenzione. Come si può facilmente intuire, chiudere la strada che collega la città portuale con la propria area industriale sta creando enormi disagi con serie ripercussioni sul traffico commerciale. L’intervento verrà finanziato con 1milione e 200mila euro – conclude Dipasquale – e l’assessore Aricò mi ha garantito che l’opera avrà la copertura finanziaria per essere realizzata”.

