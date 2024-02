Rosolini. Il poeta Pisana incontra studenti dell’“Archimede”

Avvicinare i giovani alla poesia è la sfida che ogni giorno tanti docenti sono chiamati a sostenere, ma appassionarli e coinvolgerli in una esperienza immersiva discorrendo di poesia è ben altra cosa.

Con grande efficacia hanno potuto sperimentarlo gli studenti della sezione Tecnico-industriale, Aeronautico e Commerciale dell’Archimede di Rosolini sotto la sapiente guida di Domenico Pisana, saggista, scrittore e poeta, Presidente del Caffè Letterario Quasimodo di Modica, il quale ha prontamente accolto l’invito della scuola a tenere una lezione per gli alunni delle classi quinte.

E’ stata la Dirigente scolastica, Maria Teresa Cirmena, a introdurre Pisana, presentando il suo percorso letterario e i vari riconoscimenti nazionali e internazionali a lui assegnati, cui ha fatto seguito la conversazione di Domenico Pisana che dialogato con gli studenti intorno alla figura e all’opera del Nobel Salvatore Quasimodo a partire dalla sua personale esperienza di poeta e scrittore, ma anche di docente che ha avuto modo di conoscere dal di dentro l’universo giovanile e, certamente, questa è stata la chiave del successo dell’iniziativa.

L’amore del Nobel per la terra d’origine, il rapporto tra Quasimodo e La Pira, la poesia quasimodiana tra ermetismo e post ermetismo, l’impegno civile per costruire una società nuova, la funzione creatrice della poesia, il rapporto tra il poeta e il politico secondo Quasimodo, sono stati i temi commentati con gli studenti attraverso vari linguaggi artistici, dalla parola scritta, alla musica al canto.

Gli alunni stessi hanno partecipato con le loro domande, con l’esecuzione di brani musicali, con la lettura di un testo poetico dello stesso Pisana che li ha incoraggiati ad esprimere, attraverso l’arte, le loro emozioni traducendole in poesia.

E’ stata questa l’esperienza testimoniata da Maria Antonietta Gennaro, già alunna dell’Archimede e ospite della conversazione, che era presente all’incontro e il cui testo poetico “Un cielo spinato”, composto quando era ancora una studentessa di scuola media, è stato premiato e inserito in una raccolta di versi curata da Alessandro Quasimodo, figlio del poeta modicano.

Anche la scrivente, docente di lettere dell’Istituto, ha avuto una bella risonanza dell’incontro, prendendo atto dei commenti degli studenti che si sono detti entusiasti per l’esperienza interessante e coinvolgente da loro vissuta e hanno ringraziato sia la Dirigente Scolastica per l’entusiasmo con cui ha accolto l’iniziativa, sia il poeta Domenico Pisana per aver risposto all’invito della scuola con prontezza e generosità.

“E’ stato un piacevole confronto sulla poesia quello avuto con gli studenti – ha affermato Domenico Pisana – , sia per la qualità delle domande sia per il loro attivo coinvolgimento, grazie al quale ho cercato di far capire che la poesia è una risorsa capace di entrare dentro le macerie interiori dell’esistenza per ricostruirla e rianimarla, capace di fare incontrare “interiorità e realtà”, nonché di interrogare la vita, provocare domande, seminare dubbi e inquietudini, aprendo varchi di riflessione, spazi d’indagine dentro i quali il poeta può indicare all’uomo contemporaneo, con una immagine, un simbolo, un verso, una metafora, che c’è un “oltre”, un “varco”, un “più in là” verso il quale la poesia invita a guardare”.

Eleonora Cannizzaro

Docente di Lettere dell’Istituto Superiore “Archimede” di Rosolini

