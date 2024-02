Nuovo regolamento per le Dop Igp. Soddisfatto Ctcm Modica

Il Consorzio di tutela del Cioccolato di Modica IGP esprime soddisfazione per l’approvazione da parte del Parlamento europeo riunito in seduta plenaria, del nuovo Regolamento UE 2024 che riforma il sistema europeo delle DOP IGP. Un risultato importante, che per la prima volta mette insieme tutte le produzioni del mondo dell’agroalimentare, del vino e delle bevande spiritose a Indicazione Geografica in un’unica base legislativa, rafforzando il ruolo dei Consorzi di tutela e fornendo strumenti più efficaci per uno sviluppo competitivo e sostenibile del settore delle produzioni di qualità.

Un ringraziamento particolare all’On. Paolo De Castro relatore del provvedimento che ha saputo coordinare tutto il sistema dei Consorzi di tutela e che in collaborazione con il Ministro della Agricoltura Francesco Lollobrigida e il supporto di Origin Italia, ha recepito tutte le indicazioni provenienti dalle istituzioni del settore per includere nel testo gli elementi prioritari allo sviluppo sostenibile del comparto di primaria importanza nell’agroalimentare del Paese.

“Il nuovo regolamento – ha dichiarato De Castro – farà evolvere un sistema senza eguali nel mondo, capace di generare valore senza investire alcun fondo pubblico. Come? Rafforzando i consorzi, veri motori per lo sviluppo di DOP e IGP, con maggiori e migliori responsabilità, tra cui la lotta alle pratiche svalorizzanti e la promozione del turismo ad indicazione geografica; potenziando la protezione, soprattutto a livello internazionale, online e nel sistema dei domini Internet, oltre a quando le Indicazioni Geografiche sono utilizzate come ingredienti”.

“Un ulteriore traguardo in difesa delle nostre eccellenze – ha dichiarato il Ministro Lollobrigida – è stato raggiunto con il voto in Europa sull’approvazione della riforma del sistema delle Indicazioni Geografiche. L’obiettivo del nuovo regolamento è quello di difendere i prodotti certificati dai tentativi di imitazione ed emulazione. Dobbiamo continuare a puntare sulla qualità e l’eccellenza che ci caratterizza da sempre e sulla distintività che rende così particolari le nostre produzioni agroalimentari al punto da diventare uniche sul mercato globale. È fondamentale difendere i nostri produttori e il Sistema Italia”.

Per il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica – dichiara il Direttore Scivoletto – si apre presto una nuova fase che, con la modifica dello statuto, darà l’avvio alla procedura per il riconoscimento ministeriale del Consorzio.

