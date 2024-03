Anche l’Unitre Modica per la mostra “Vite di donne nella storia”

Anche l’Unitre di Modica ha collaborato per la organizzazione e per la realizzazione, nella città della Contea, della mostra dei pannelli riportanti la storia di donne che, nonostante il loro impegno ed il loro valore sono state dimenticate. La mostra, titolata “Vite di donne nella storia – anche la cancellazione è violenza” ha il patrocinio del comune di Modica ed è sostenuta dalla Fondazione Teatro Garibaldi con la organizzazione di numerose associazioni locali impegnate nel sociale. E’ stata realizzata presso l’ex Convento del Carmine in piazza Matteotti e la sua inaugurazione avrà luogo domani 1 marzo e resterà aperta fino al 10 marzo.

Si tratta di una mostra documentaria voluta dall’associazione “volta pagina di Catania” ed è curata dalla prof.ssa Rita Palidda dell’Università del capoluogo etneo.

L’iniziativa è una impedibile occasione per conoscere e per valorizzare tante figure femminili che, pur avendo dato tanto e pur se protagoniste nella vita e nella storia del nostro Paese non sono state mai adeguatamente ricordate. La mostra si prefigge lo scopo di far conoscere tante di queste donne e per far apprezzare la loro storia e tutto ciò che hanno fatto per il nostro Paese.

In occasione della inaugurazione sarà presentato il programma della conferenza di giovedì 7 marzo organizzata dall’Unitre e dall’associazione Imes, in coincidenza con la giornata mondiale della dna, per parlare del ruolo delle donne ebree e cristiane impegnate nella medicina.

