Caporalato a Ispica. I tre indagati rispondo al Gip

Hanno “collaborato”, nel senso che hanno risposto alle domande del Giudice per le Indagini del Tribunale di Ragusa, Ivano Infarinato, i tre fratelli-imprenditori ispicesi raggiunti da un’ordinanza di applicazione di una misura cautelare agli arresti domiciliari. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia, infatti, alla presenza del loro difensore, l’avvocato Giuseppe Solarino, hanno dato spiegazioni su ogni punto ai rilievi loro contestati. Il difensore ha poi chiesto la revoca degli arresti domiciliari. Il Gip si è riservato la decisione. I tre titolari dell’azienda agricola di produzione di ortaggi con sede in territorio di Ispica sono ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di sfruttamento del lavoro, estorsione e violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Nei confronti dell’azienda, i carabinieri di Ragusa e del Nucleo tutela del lavoro hanno eseguito anche il sequestro preventivo per equivalente di una somma di quasi 850 mila euro. L’avvocato Giuseppe Solarino ricorda che nel 2017 i titolari dell’azienda ispicese furono indagati per fatti simili, ma poi prosciolti, ed aggiunge che l’azienda occupa anche altri 120 lavoratori. Il pm Monica Monego, titolare del fascicolo aveva chiesto tre ordinanze in carcere ma il gip ha disposto la misura cautelare domiciliare.

Per l’accusa 16 lavoratori africani impiegati nell’azienda ispicese ricevevano una paga di 1 o 2 euro l’ora a fronte degli 8 netti previsti dal contratto nazionale di lavoro in agricoltura. Nell’ambito dell’operazione “Free Work” l’azienda agricola che opera tra Marina di Marza e Santa Maria del Focallo, è stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria con la nomina del custode giudiziario. L’indagine è iniziata ottobre 2022 ed è durata 6 mesi.

