Contestato dalla Regione compenso Amm.re unico Iblea acque

Ancora problemi sulla gestione iblea acque, ora è la regione che denuncia alla corte dei conti i sindaci iblei, riguardo il compenso all’amministratore unico. Con una nota inviata in questi giorni il dipartimento delle autonomie locali spiega ai sindaci, che è vietato conferire cariche in organi di governo delle società pubbliche controllate a soggetti in quiescenza, se non a titolo gratuito. Per tale ragione, secondo quanto comunicato dalla Regione, l’amministratore unico della iblea acqua non può e non avrebbe potuto ricevere alcun compenso. A questo punto, sempre secondo le direttive regionali, i sindaci iblei, dovranno rivedere la propria posizione sugl’incarichi conferiti, come in questo caso all’amministratore unico di iblea acqua. Anche perché la corte dei conti potrebbe emettere dei provvedimenti, sulla questione in essere, nei confronti dei sindaci.

