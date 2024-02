M5s. Sabato alle 16 riunione provinciale a Vittoria

E’ convocata sabato 2 marzo, ore 16 a Vittoria, presso la sala Avis all’interno della Fiera Emaia, l’assemblea provinciale del Movimento 5 Stelle di Ragusa. Prevista la presenza del coordinatore regionale Nuccio Di Paola, alla presenza del coordinatore provinciale, Federico Piccitto, della deputata regionale Stefania Campo, del deputato nazionale Filippo Scerra e con l’intervento in videoconferenza della senatrice Barbara Floridia, l’assemblea sarà aperta a tutti gli iscritti (a fare gli onori di casa la rappresentante del gruppo territoriale di Vittoria, Rosanna Fidone e la Consigliera comunale di Vittoria, Valentina Argentino). “Inizieremo con l’aggiornamento ai nostri iscritti sull’ultima assemblea regionale di Mazara del Vallo – annuncia Federico Piccitto – quindi sono previsti gli interventi dei portavoce e gli aggiornamenti sulle varie attività che sono svolte ai vari livelli; seguiranno gli interventi dei rappresentanti dei Gruppi territoriali circa le attività di ogni singolo gruppo e sulle eventuali problematiche riscontrate, e poi ci sarà un dibattito aperto sui vari temi che nasceranno, a partire dall’avvio dell’imminente campagna elettorale per le elezioni europee. L’intenzione, così come sta avvenendo in ambito regionale con le riunioni che si svolgono ogni volta in una provincia diversa, è di tenere una riunione in ogni comune della provincia, in modo da attenzionare ogni territorio e dare a questo la giusta importanza”.

